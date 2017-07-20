Под Москвой водитель Maserati открыл стрельбу после ДТП

В Истринском районе Московской области столкнулись Maserati и Mazda. Сразу после ДТП водитель итальянского автомобиля вышел на проезжую часть и открыл стрельбу из травматического пистолета по второму участнику аварии.
ЧП случилось возле деревни Алексино, передает "360". Стрелок скрылся с места происшествия, водителю Mazda потребовалась медицинская помощь.
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