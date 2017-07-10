Спасатели спешат к аварийно севшему Ми-8

Ранним утром 10 июля поступило сообщение о том, что на Дальнем Востоке пропал Ми-8, следовавший из Анадыря (Чукотка) на мыс Лаврентьева (Приморский край). Позже выяснилось, что вертолет совершил экстренную посадку, передает сайт НТВ.Ru.
По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа живы. К месту посадки отправились спасатели.
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