Врачи три месяца не замечали труп пропавшего пациента

В одной из больниц города Киржача Владимирской области без вести пропал 40-летний пациент Сергей Макаров. Спустя три месяца его труп обнаружили в подвале медицинского учреждения.

Работник автозаправки был доставлен в больницу с жалобами на высокую температуру, передает телеканал РЕН ТВ. Через некоторое время мужчина перестал выходить на связь с родственниками. Сотрудники больницы сообщили близким Сергея Макарова, что он самостоятельно покинул медицинское учреждение, после чего бесследно пропал.

Спустя три месяца оказавшийся в подвале больницы слесарь обнаружил там труп неизвестного мужчины. Через некоторое время в морг на опознание пригласили мать Сергея Макарова, однако там ей показали лишь фотографию погибшего.

"Дочка приехала, говорит, Серегу нашли. – Спрашиваю: живого? – Нет, мертвого, в подвале", – рассказала Людмила Макарова. "Я видела его только в морге, когда забирали. Черные волосы немного отросли, лоб, глаза впали, лицо черное, и все", – пояснила она.

По факту инцидента стражи порядка провели проверку и признали произошедшее "несчастным случаем". Сотрудники больницы также не смогли объяснить родственникам работника автозаправки причины трагедии. Главврач больницы дала Людмиле Макаровой 20 тысяч рублей с просьбой забыть об этой истории, вскоре после чего на ее место пришел новый заведующий. Он, впрочем, также отказался прокомментировать случившееся.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал назвал сложившуюся ситуацию "фильмом ужасов". Он заявил, что ответственность за пациентов во время их нахождения в больнице несут сами работники и администрация медицинского учреждения.

"Есть правила, есть понятия, есть закон, который все четко регламентирует", – сказал чиновник. "У вас не может исчезнуть пациент, что значит "исчез пациент"? Вы о нем забыли, похоронили и разошлись. Так не бывает!" – заключил он.

