В конфетах Порошенко нашли наркотик

В конфетах "Бешеная пчелка", которыми отравились дети в Чите, найден синтетический наркотик. Об этом рассказали в Следственном комитете по Забайкальскому, передает URA.RU.

Напомним, в начале июне в Чите пятеро детей оказались в больнице после того, как съели конфеты "Бешеная пчелка" фабрики Roshen, принадлежащей украинскому президенту Петру Порошенко. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, неизвестный продал 17-летнему подростку запрещенное вещество, а тот решил угостить "сладостью" трех мальчиков в возрасте от четырех до 17 лет и 12-летнюю девочку.