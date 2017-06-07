Пассажир вытолкнул кондуктора из трамвая за требование оплатить проезд
Агрессивно настроенный пассажир трамвая, не желавший оплачивать проезд, вступил в конфликт с пожилым билетером. Когда у хулигана закончились аргументы, он применил физическую силу и вытолкнул кондуктора в открытую дверь.
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