Пассажир вытолкнул кондуктора из трамвая за требование оплатить проезд

Инцидент произошел утром 7 июня в Екатеринбурге. Дебошир вытолкнул пожилого контролера на остановке общественного транспорта "Метро Уралмаш".

Агрессивно настроенный пассажир трамвая, не желавший оплачивать проезд, вступил в конфликт с пожилым билетером. Когда у хулигана закончились аргументы, он применил физическую силу и вытолкнул кондуктора в открытую дверь.

Дебоширу предстоит диалог с полицейскими. Видео опубликовано в паблике Mash.