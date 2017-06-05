Как развивается пермская промышленность

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и полпред президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич посетили Пермь. Вместе с временно исполняющим обязанности главы региона Максимом Решетниковым они побывали на выставке промышленных предприятий края и провели Совет по промышленности ПФО.

В рамках визита Дениса Мантурова и Михаила Бабича состоялось посещение пермского завода "Машиностроитель", а также "Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов". "Машиностроитель" является основным производителем авиадвигателей для российской военной и гражданской авиации.

После этого Мантуров и Бабич вместе с врио главы Пермского края Макимом Решетниковым приняли участие в работе Совета по развитию промышленности. Главная его цель – анализ имеющихся проблем, которые возникают в сфере промышленного производства и поиск путей их решения. Кроме того, Совет помогает созданию обратной связи между предприятими, регионами округа и Минпромторгом.

Обращаясь к промышленникам, Мантуров отметил, что российская экономика нацелена на использование отечественных технологий и оборудования. "Мы создали работающую конструкцию и, надо сказать, что за последние несколько лет с момента создания Совета в Приволжском федеральном округе видим результаты этой работы", – сказал он.





В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников в ходе своего выступления обозначил, что оборонная отрасль – одна из основ промышленности региона. "В прошлом году оборонные предприятия региона отгрузили продукции на 100 миллиардов рублей. Объем производства, выполненного в рамках государственного оборонного заказа и федеральных целевых программ, составил порядка 50 миллиардов рублей – это почти в четыре раза больше, чем пять лет назад. Такой же объем показало гражданское производство. Таким образом, уровень диверсификации составляет 50%", – подчеркнул он.

В то же время Решетников отметил, что Пермский край чувствует поддержку на федеральном уровне. "Многие вопросы решились уже в процессе обсуждения, по другим даны поручения. Исходя из этого, мы можем быть уверены, в том, что пермская промышленность и дальше будет развиваться в связке с пермской наукой и пермской системой образования", – добавил глава Прикамья.

После заседания совета Пермский край и ООО "Сибур" подписали инвестиционный контракт по реализации проекта строительства нового производства пластификатора общего назначения – диоктилтерефталата мощностью 100 тысяч тонн в год. Это позволит привлечь в регион дополнительные крупные инвестиции, значительно повысив инвестиционную привлекательность края.





Напомним, в конце мая врио губернатора Пермского края Максим Решетников пообщался с представителями региональных компаний, ответил на их вопросы и пообещал местному бизнесу содействие властей. Одним из тех, кто пришел на прием к исполняющему обязанности главы региона, стал гендиректор соликамского завода металлических изделий Серафим Садков.

Он попросил Максима Решетникова помочь в решении вопроса о подведении к предприятию дополнительной газовой трубы, необходимой для запуска работы нового цеха. Максим Решетников поручил в течение двух недель провести экспертизу цен на проведение газовой трубы и организовать встречу с участием компании "Газпром газораспределение" и службы по тарифам.

