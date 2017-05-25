Глава Пермского края встретился с местным бизнесом

Региональные чиновники всех уровней провели личные встречи по вопросам, интересующим бизнесменов. Участие в приеме принял и лично врио губернатора Пермского края Максим Решетников. Он пообщался с представителями региональных компаний, ответил на их вопросы и пообещал местному бизнесу содействие властей.

Одним из тех, кто пришел на прием к исполняющему обязанности главы региона, стал гендиректор соликамского завода металлических изделий Серафим Садков. Он попросил Максима Решетникова помочь в решении вопроса о подведении к предприятию дополнительной газовой трубы, необходимой для запуска работы нового цеха.



В соликамском управлении "Газпром газораспределение" увеличить лимиты поставляемого газа согласны. Но требуют от завода за свой счет проложить новую трубу большего диаметра длиной 1,5 километра. При этом, в последствии она будет принадлежать газовикам.

Завод металлических изделий обратился к главе региона с просьбой помочь разрешить эту проблему. Максим Решетников поручил в течение двух недель провести экспертизу цен на проведение газовой трубы, и организовать встречу с участием "Газпром газораспределение" и службы по тарифам.

Также временно врио главы края встретился с директором "Краснокамской деревянной игрушки" Светланой Негановой. Это предприятие занимается выпуском игрушек с рельефными контурами и тактильными точками для слабовидящих детей. Также на фабрике трудятся незрячие люди.

Максим Решетников поручил региональному Минпрому помочь предприятию добиться статуса пилотного проекта федерального уровня, чтобы выступить разработчиком продукции для детей с ограниченными возможностями. К 5 июня презентация проекта должна быть готова для представления министру промышленности и торговли Денису Мантурову.





В числе тех, кто пришел на прием к Решетникову, был и директор компании "Пермские пчелы" Владимир Макаров. Он планирует вывести свою продукцию на международный рынок и попросил исполняющего обязанности губернатора края помочь с консультацией по формированию пакета документов для начала внешнеэкономической деятельности.

Максим Решетников направил предпринимателя в "Пермский фонд развития предпринимательства", где ему окажут всестороннюю помощь. Основная задача центра – продвижение продукции региональных производителей на межрегиональные и международные рынки.