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В Перми стартовал Дягилевский фестиваль

Фото Павла Семянникова, Антона Завьялова/diaghilevfest.ru
В Перми состоялось открытие XI международного Дягилевского фестиваля. На протяжении 12 дней жителям и гостям города будут представлены мировые и российские спектакли, концерты, перформансы и другие, в том числе, весьма необычные постановки.
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Торжественно открывшийся накануне Дягилевский фестиваль собрал всех тех, кто помнит и старается развивать традиции известного деятеля русской культуры Сергея Дягилева. Инициатором самого первого фестиваля в России выступил в 2003 году Пермский театр оперы и балета – одна из главных культурных площадок города, где прошло детство Сергея Дягилева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников, приветствуя гостей мероприятия, отметил, что Пермь на время проведения фестиваля станла культурной столицей целого мира.

"Дягилевский фестиваль давно уже не просто событие, а — феномен культуры, который превращает город в уникальное пространство, где царит особая атмосфера – вдохновения, – подчеркнул он. – Ежегодно здесь переплетаются разные исполнительские традиции, жанры, проводятся смелые эксперименты, рождаются новые идеи и творческие союзы. Проходят мировые премьеры, ретроспективные показы, исполняются работы ведущих российских и зарубежных мастеров".

"Уверен, и в этом году каждый из нас откроет для себя и новые имена, и события"

Как отметил Решетников, Дягилевский фестиваль удивляет, будоражит, вдохновляет, и никого не оставляет равнодушным.

В рамках фестиваля пройдут более трех десятков мероприятий. Зрителей ожидают премьерные показы самых разных жанров: хореографических оперных, музыкальных, художественных и других.

Так, на сцене Пермского театра оперы и балета имени Чайковского пройдет мировая хореографическая премьера балетов Стравинского "Поцелуй феи", "Петрушка", "Жар-птица". Здесь же состоится показ оперы "Cantos", концерт фестивального оркестра. На сцене театра будет вручена и престижная премия "Резонанс".

Помимо основной программы в рамках фестиваля идут и две параллельные – образовательная и программа фестивального клуба. ОВ рамках них пройдут лекции ведущих специалистов в области театрального искусства, мастер-классы известных музыкантов, встречи с художниками, режиссерами, постановщиками. Всего же программа фестивального клуба включает в себя восемь направлений: от школьного до экологического. Ожидается, что фестиваль посетят около 14 тысяч зрителей, а еще 10 тысяч человек примут участие в бесплатных событиях фестивальной программы.

Автор: Денис Попов15 мая 2017, 11:59

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