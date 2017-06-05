Юные экологи собрались в Подмосковье

Около 500 защитников природы со всей страны собрал Всероссийский экологический форум Российского движения школьников. Это уже второй слет юных активистов, который торжественно открылся 5 июня, в День эколога, в Московской области. В этом году на мероприятие съехались представители 65 регионов.

В числе участников форума – финалисты Всероссийского конкурса "На старт, эко-отряд РДШ", участники Всероссийского детско-юношеского экологического Совета РДШ, представители экологических отрядов, экспертное сообщество. Именно им предстоит не просто с интересно провести время, но и внести свой вклад в природоохранную деятельность.

Как сообщила глава Российского детско-юношеского центра Алиса Крюкова, открывшийся слет – это финал конкурса, в котором принимали участие более 800 экотрядов по всей стране. "Во время слета ребята смогут рассказать о своих отрядах и проблемах, которые они решают – начиная от уборки дорог и дворов и заканчивая шефством над контактными зоопарками", - сказала она.

В первый день работы форума его участники посетят несколько тематических площадок. В рамках их работы школьники расскажут о своих наработках по защите окружающей среды и узнают что-то новое в этой области от ведущих специалистов в области экологии и природоохранной деятельности.

В этот же день запланирована панельная дискуссия с участием почетных гостей – главы Минприроды Сергея Донского, министра образования и науки Ольги Васильевой. На ней эксперты обсудят роль Российского движения школьников в системе экологического воспитания молодежи.





На следующий день юные защитники природы примут участие в разработке проекта плана экологических мероприятий на 2017-2018 учебный год. Тем временем, обширная программа приготовлена и для учительского состава. "Для педагогов будет организована работа площадок по обмену опытом и лучшими практиками организации работы детских экологических объединений, образовательные семинары по грантовой поддержке добровольческих инициатив в сфере экологии", – рассказала ТАСС Алиса Крюкова.

Образовательная программа дня также включает в себя мастер-классы, встречи с известными натуралистами, интеллектуальные экологические игры, квесты. Тогда же откроется выставка современных энергоэффективных технологий, работ победителей всероссийского конкурса "ЭКО комиксы" и арт-объектов участников форума.

В заключительный день слета, 7 июня, состоится финал Всероссийского конкурса "На старт, эко-отряд РДШ". Это один из самых масштабных проектов экологического направления Российского движения школьников этого года, в котором приняли участие 16 тысяч человек из 81 региона.





В финале конкурса команды примут участие в конвейере экоинициатив и предложат пути решения природоохранных проблем в стране. Затем все идеи будут оформлены в проекты, которые юные экологи будут реализовывать на практике в новом учебном году.

Лучшие из лучших получат переходящий кубок, который из года в год будет вручаться наиболее целеустремленным и ответственным в деле сохранения окружающей среды. Выбирать лучший экологический отряд страны будет экспертное жюри.