Хитрый подросток "штрафовал" магазины в Хабаровске
Прекрасную схему "развода" использовали двое несовершеннолетних в Вяземском районе Хабаровского края. Один молодой человек просил своего приятеля купить сигареты. Тот покупал и выходил на улицу.
Спустя несколько минут в магазин заходил второй молодой человек и представлялся сотрудником Роспотребнадзора. Он показывал продавцам паспорт несовершеннолетнего покупателя и сообщал о "грозящем "штрафе от 30 тысяч до 80 тысяч рублей за продажу табака детям. Затем он делал вид, что составляет акт проверки и предлагал продавцам решить все на месте.
Заплатить непосредственно ему значительно меньшую сумму – от пяти до семи тысяч рублей. Продавцы с радостью соглашались и отдавали обвиняемому деньги. Только некоторое время спустя они поняли, что попались на уловки злоумышленника и написали заявление в полицию.
Теперь против парня возбуждено уголовное дело. Несмотря на то, что он вернул пострадавшим почти 47 тысяч рублей , молодого человека обвинили в мошенничестве, с причинением значительного ущерба. Прокурор Вяземского района утвердил обвинительное заключение.
"В ходе предварительного расследования установлены и подтверждены девять эпизодов преступной деятельности обвиняемого, которому на данный момент уже исполнилось 18 лет. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье "мошенничество" и направила дело в суд. Максимальное наказание по статье пять лет лишения свободы".
Модельеру сделали экстренную операцию
Передача об артисте получилась очень неоднозначной
Следователи не нашли криминала в смерти артистки
Бундестаг легализовал однополые браки