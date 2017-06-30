Хитрый подросток "штрафовал" магазины в Хабаровске

Подросток под видом сотрудника Роспотребнадзора "штрафовал" продавцов магазинов за продажу сигарет несовершеннолетним.Чтобы избежать огромных штрафов, сотрудники магазинов предпочли заплатить молодому человеку почти пятьдесят тысяч рублей,

Прекрасную схему "развода" использовали двое несовершеннолетних в Вяземском районе Хабаровского края. Один молодой человек просил своего приятеля купить сигареты. Тот покупал и выходил на улицу.

Спустя несколько минут в магазин заходил второй молодой человек и представлялся сотрудником Роспотребнадзора. Он показывал продавцам паспорт несовершеннолетнего покупателя и сообщал о "грозящем "штрафе от 30 тысяч до 80 тысяч рублей за продажу табака детям. Затем он делал вид, что составляет акт проверки и предлагал продавцам решить все на месте.

Заплатить непосредственно ему значительно меньшую сумму – от пяти до семи тысяч рублей. Продавцы с радостью соглашались и отдавали обвиняемому деньги. Только некоторое время спустя они поняли, что попались на уловки злоумышленника и написали заявление в полицию.

Теперь против парня возбуждено уголовное дело. Несмотря на то, что он вернул пострадавшим почти 47 тысяч рублей , молодого человека обвинили в мошенничестве, с причинением значительного ущерба. Прокурор Вяземского района утвердил обвинительное заключение.

"В ходе предварительного расследования установлены и подтверждены девять эпизодов преступной деятельности обвиняемого, которому на данный момент уже исполнилось 18 лет. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье "мошенничество" и направила дело в суд. Максимальное наказание по статье пять лет лишения свободы".