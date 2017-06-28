Бурятские подростки с ножницами изнасиловали пенсионерку

Бурятские подростки забрались к пенсионерке в дом, изнасиловали ее и потребовали отдать ей сбережения и банковскую карточку. Пожилая женщина повела правонарушителей в дом, где хранятся деньги, и по пути ее спас местный житель.

Инцидент произошел ночью 24 июня в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии, передает местное издание Infopol. Четверо 17-летних подростков проникли в дом пенсионерки и избили ее, потребовав отдать им сбережения. Женщина направила их за деньгами в соседний дом, и двое из них отправились за добычей по указанному адресу. Оставшаяся половина несовершеннолетних преступников изнасиловала ее, угрожая ножницами.

Через некоторое время подростки вернулись в дом пенсионерки ни с чем – они не смогли найти обещанные деньги. Прибывшие подростки узнали, что подельники в их отсутствие изнасиловали пенсионерку, и последовали их примеру.

После этого преступники покинули дом, но вскоре вернулись к пенсионерке и потребовали от нее лично показать. где именно находятся деньги. Пожилая женщина вместе с юношами вышла на улицу и повела их по названному ранее адресу. Увидев проходящего мимо местного жителя, она обратилась к нему за помощью, и испуганные подростки временно скрылись.

Вскоре мужчина отвез пенсионерку домой. Той же ночью четверо подростков вновь пришли к женщине и избили ее, однако на этот раз преступление пресекли прибывшие на место происшествия стражи порядка. Одного из правонарушителей они задержали сразу, еще троих – немного позднее.

"В настоящее время молодые люди подозреваются в совершении разбоя и изнасилования. Ведется следствие", – заявил руководитель Еравнинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Борис Потхоев. Как выяснилось, все четверо подростков уже находятся на учете в местном отделении полиции, а двое из них уже были судимы за воровство, но находились на испытательном сроке. Теперь же за разбой им грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы, а за изнасилование – от четырех до десяти лет.

