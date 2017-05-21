В Москве 91-летнего ветерана ограбили на 200 тысяч

Вор-домушник проник в квартиру 91-летней Лидии БУлатниковой, заслуженного работника военного тыла в годы Великой Отечественной войны, передает Life.ru. Злоумышленник утащил сумку, в которой находились сбережения пенсионерки – 200 тысяч 700 рублей – а также ее паспорт и удостоверение ветерана. Полиция ведет поиск преступника. Помочь правоохранителям могут записи с камер наружного наблюдения.