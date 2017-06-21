Под Пермью мужчина зарубил 4-летнего сына топором

В городе Соликамске в Пермском крае задержали 31-летнего мужчину. По данным следствия, он зарубил топором собственного сына.

Тело четырехлетнего ребенка было найдено в квартире, где проживала семья. Где находилась мать мальчика в момент убийства, неизвестно. По предварительным данным, мужчина зарубил сына, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело, передает Ura.ru.