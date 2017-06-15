Суд отправил женщину на год в колонию за фиктивную регистрацию

Суд приговорил 35-летнюю жительницу Маловишерского района Новгородской области к наказанию в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок в один год и один месяц, передает Flashnord. Она была признана виновной в том, что прописала в своем доме трех граждан Азербайджана, при том что по месту регистрации они никогда не проживали. За оформление фиктивной постановки на учет женщина выручила 15 тысяч рублей. На суде она полностью признала свою вину.