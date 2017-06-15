Льва и львицу спасли из заброшенной гостиницы под Москвой

Полицейские, прокуроры и зоологи приняли учстие в спасательной операции в заброшенной гостинице рыболовной базы в Московской области, передает сайт НТВ.Ru. Помощь требовалась оголодавшим льву и львице. Правоохранители считают, что животных бизнесмен приобрел на черном рынке, чтобы привлечь в свое заведение посетителей. Когда же у него возникли проблемы с законом, то скрылся, оставив хизников на произвол судьбы. В первую очередь львов осмотрели ветеринары. У хищников обнаружили несколько шрамов. Вполне вероятно, голодных зверей хозяева пытались утихомирить с помощью плетки. Теперь им предстоит длительная реабилитация. База отдыха в ближайшее время согласно плану будет снесена. Ну а бизнесмен, по некоторым данным, уехал жить в Индию.