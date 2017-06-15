Вертолет с пассажирами экстренно сел на Ямале

Вертолет Ми-8, принадлежащий авиапредприятию "Ельцовка", экстренно сел в районе поселка Газ-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе, передает URA.Ru. На борту машины, летевшей с Пякяхинского месторождения в Новый Уренгой через поселок Тазовский, находились 11 пассажиров и три члена экипажа. Экстренная посадка потребовалась из-за срабатывания одного из датчиков. Людей уже забрал другой вертолет.