У священника в фитнес-клубе украли телефон за 150 тысяч рублей

В одном из подмосковных фитнес-клубов из шкафчика с вещами отца Алексия пропали телефон марки Gresso за 150 тысяч рублей, часы Rotary и 800 долларов, передает Life.ru. Отметим, несколько лет назад, будучи священником Волгоградской епархии, Алексей Плужников выступал против роскошной жизни служителей Русской православной церкви.