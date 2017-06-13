Поезд насмерть сбил подростка под Москвой

В районе железнодорожной станции Малино в
Ступинском районе
Московской области товарный поезд насмерть сбил 15-летнего подростка, говорится в сообщении пресс-службы московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Сообщается, что молодой человек неожиданно вышел на пути из-за хвостового вагона электрички. Машинист идущего в попутном направлении поезда применил экстренное торможения, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм подросток скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Певица отреагировала на новости, что депутата видели живым
Фанаты в восторге от внешности актрисы
Евгений Фридлянд высказался по поводу письменного обращения матери Жанны Фриске к дочери
Актриса восхитила "Кинотавр" откровенным нарядом