Поезд насмерть сбил подростка под Москвой

В районе железнодорожной станции Малино в Ступинском районе Московской области товарный поезд насмерть сбил 15-летнего подростка, говорится в сообщении пресс-службы московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Сообщается, что молодой человек неожиданно вышел на пути из-за хвостового вагона электрички. Машинист идущего в попутном направлении поезда применил экстренное торможения, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм подросток скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

