В Коми подростки забросали храм яйцами

Двоих подростков – 16-летнюю девушку и ее 14-летнего приятели – поймали на месте преступления рядом с церковью в Сосногорском районе Коми, передает "Интерфакс". Во время прогулки у ребят возникла идея забросать храм яйцами, что они и сделали. В результате оказались разбиты несколько оконных стекол. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Максимальное наказание по ней составляет три года лишения свободы. Сейчас школьники находятся под подпиской о невыезде.