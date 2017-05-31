В Иркутске пройдет акция ОНФ "Посади дерево"

4 июня, в преддверии Дня эколога, активисты Общероссийского народного фронта проведут масштабную акцию в Иркутской области. На месте лесов, которые погибли во время лесных пожаров в предыдущие годы, будут посажены новые деревья.

В акции "Посади дерево" примут участие студенты, пожарные и представителей региональной власти. Всего в мероприятии примут участие более тысячи человек, которые высадят на участке, размером около 100 гектаров, сеянцы сосны.

Общероссийский народный фронт планирует проводить такие мероприятии регулярно в разных регионах, которые нуждаются в восстановлении лесов, уничтоженных действиями черных лесорубов и пожарами.

Ранее со стороны ОНФ был разработан и принят Госдумой федеральный закон об обязательном лесовосстановлении для всех арендаторов, который начал действовать с 1 марта 2017 года. Кроме того, эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса подготовили законодательные поправки, согласно которым коммерческие структуры, вырубившие лес, должны будут его восстанавливать.

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ, председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольги Тимофеевой, акции по высадке деревьев позволяют каждому принять участие в восстановлении лесов.





"Сохранение природы является делом каждого человека, именно поэтому нужно предоставлять возможность участия в экологических акциях активным граждан и проводить такие мероприятия чаще", – отметила Тимофеева.

Деньга на саженцы собирали через "Почта Банк" и IT-проект "Маракуйя". Через специальный сервис желающие могут выбрать на карте участок, количество деревьев и оплатить посадку с помощью пластиковой карты или электронных платежных систем.