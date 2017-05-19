В Кировской области отметили День посадки леса

В Кировской области в седьмой раз прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню посадки леса. 19 мая в посадке саженцев сосны в Новобыстрицком участковом лесничестве приняли участие временно исполняющий обязанности главы области Игорь Васильев и представители общественных организаций.

Помимо главы региона, министров правительства и членов Законодательного собрания, деревья сажали сотрудники учреждения "Кировлесцентра", базы авиационной и наземной охраны лесов и студенты Кировского лесопромышленного колледжа. Участники акции высадили порядка двух тысяч саженцев сосны.

Впервые акция состоялась по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства в 2011 году и была организована для привлечения внимания к проблемам леса, пострадавшего в прошлые годы от ветровалов, лесных пожаров и незаконных рубок. В 2017 году посадку и уход за саженцами посвящены Году экологии.

Врио губернатора области Игорь Васильев поблагодарил всех, кто сегодня поддержал акцию, отметив, что с 2011 года в регионе высажены десятки тысяч деревьев ценных хвойных пород. "Сегодня мы принимаем участие во Всероссийском дне посадки леса, посвящённом Году экологии. А этот день – 19 мая – объявлен Днем возобновления лесов", – сказал Васильев.

По его словам, лес для Кировской области – это богатство, источник заработной платы для нескольких десятков тысяч людей, которые здесь живут и работают, это и охотничье хозяйство, грибы, ягоды. Поэтому очень важно привлечь внимание общественности к вопросам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств.





В 2016 году по утвержденному плану в Кировской области должны были быть восстановлены леса на площади 26 тысяч гектаров, а по факту лесовосстановление на землях лесного фонда было выполнено на площади свыше 35 тысяч гектаров – это 130% от плана. Рослесхозом поставлена еще более серьезная задача – на одно срубленное дерево необходимо одно же дерево посадить.

После назначения Игоря Васильева врио губернатора Кировской области одной из первых инициатив нового областного правительства стало наведение порядка в лесной сфере. Более 60% территории Кировской области покрыто лесами. При этом вклад лесопромышленного комплекса в экономику области в последние годы не превышал 6%.

Проблема заключалась в отсутствии открытого и прозрачного механизма контроля за оборотом ресурсов: участки отдавали инвесторам за бесценок, они перепродавали их дороже, не вкладывая денег и не создавая рабочих мест. В связи с этим возник большой разрыв между потенциалом лесной отрасли и получаемыми доходами. Бюджет региона нес серьезные потери из-за непрозрачного механизма оборота лесных ресурсов.





По поручению Игоря Васильева областное правительство с декабря 2016 года возобновило лесные аукционы. Сформированы новые подходы к определению стартовой цены: если раньше цена за кубометр варьировалась от 147 до 47 рублей за кубометр, то на сегодня от лесных аукционов бюджет получает порядка 500 рублей за куб. Также организовано взаимодействие министерства лесного хозяйства Кировской области, территориальных органов УМВД и прокуратуры по предупреждению и пресечению незаконного оборота древесины.

Помимо этого, появилась система видеофиксации автомобилей, перевозящих древесину и установлены требования к организации деятельности пунктов ее приема и переработки; на сайте областного правительства появился реестр недобросовестных арендаторов лесных участков.

Местные власти запустили в Сети уникальный проект – интерактивную карту лесного комплекса ГИС "Лес", которая позволяет получить сведения по любому арендованному или свободному лесному участку. По информационному содержанию система пока не имеет аналогов в России.

В 2017 году за счет поступлений от лесной отрасли региональный бюджет планируется пополнить на миллиард рублей. Полученные деньги будут направлены на строительство дорог, детских садов, реализацию социальных проектов. Для примера, в 2016 году Кировская область получила от лесного хозяйства чуть более 300 миллионов рублей.



