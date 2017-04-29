Экологические субботники проходят по всей России

По всей стране продолжаются мероприятия Всероссийского экологического субботника. Масштабная акция призвана повысить уровень экологической грамотности россиян.

Старт сегодняшним мероприятиям был дан на Дальнем Востоке. Так, в Хабаровске экологический субботник начался с главной набережной. В мероприятии приняли участие члены общественных организаций, экологи, представители краевых и городских СМИ, а также все неравнодушные к чистоте и порядку в родном городе. Занялись уборкой территории также и коллективы местных предприятий.

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Активно и с энтузиазмом поддержали Экологический субботник и в Сибири. Так, одно из мероприятий прошло в сквере студенческих отрядов Томска. В мероприятии приняли участие более 120 человек. Среди них было много молодежи, в том числе из молодежного совета города. Кроме того, деятельное участие в субботнике приняли сотрудники местной администрации, в том числе мэр Томска Иван Кляйн. Собравшиеся очистили сквер студенческих отрядов от прошлогодних листьев, обрезали цветы и кусты, а также высадили саженцы в клумбы.

Не подвел и Урал. Так, в Челябинской области местные жители вышли благоустроить территорию рядом с памятником ленинградцам, эвакуированным на Урал в годы Великой Отечественной войны для работы на местных оборонных заводах. Всего в акции приняли участие множество челябинцев разных возрастов.

На данный момент мероприятия продолжаются в центральных, южных и западных регионах России. Так, в Кировской области в рамках экологического субботника в сквере "Труженикам тыла" участники мероприятия, среди которых был временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Васильев и городской голова Валерий Владыкин, посадили деревья в сквере с целью создания зеленой аллеи в новом памятном месте для всех горожан.

Не остался в стороне от экологического субботника и Пермский край. Помимо прочего, силами студенческого актива привели в порядок территорию студгородка микрорайона Липовая гора. В свою очередь, в Башкирии стартовал Республиканской молодежной социально-экологической акции "Моя Республика", которая проводится ежегодно, начиная с 2006 года. Собравшиеся на субботник уфимцы приводят в порядок улицы и парки республиканской столицы.

Мероприятия экологического субботника проходят сейчас и на Кавказе. Так, в Республике Северная Осетия – Алания активное участие в мероприятии приняли многие жители столицы региона – города Владикавказа. Среди них участники коллективов образовательных учреждений, общественных и бюджетных организаций. Они высаживают саженцы на аллее возле Дворца молодежи и убирают прилегающую территорию. По окончанию мероприятия владикавказцев ждет праздничный концерт.

В Новгородской области в рамках акции проходят мероприятия по уборке территорий от мусора, посадке деревьев и цветов. В субботнике принял участие временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Никитин. Окончание субботника ознаменуется красочным концертом на центральной площади города – Победы-Софийской.

В свою очередь, в Калининградской области во время субботника приводят в порядок больницы, благоустраиваются места отдыха. Работы развернулись в том числе в Центральном и Южном парках и на Каштановой аллее. В местах проведения субботника запланирована концертная программа. В Санкт-Петербурге в то же время проходит акция "За чистый город!". Горожане очищают от накопившегося мусора городские территории.

Активно проходит день и в Рязанской области. Центральной площадкой экосубботника в регионе стал Рязанский район, где местные жители приводят в порядок прибрежную зону озер Ласковое и Черненькое. Кроме того, масштабный субботник проходит на "Тропе Паустовского" – популярном туристическом маршруте. После упорной работы рязанцев ждет выступление творческих коллективов города, которое пройдет на площади Победы.

В Московской области активисты собираются у памятника "Курган памяти", чтобы облагородить территорию и убрать ее от бытового мусора. Это вошло в добрую традицию, которая соблюдается уже три года.

Масштабный субботник проходит проходит в этот день и в Москве. Жители столицы сажают деревья и кустарники, убирают газоны. Во многих местах для участников мероприятия организованы концерты и развлекательные программы, работают полевые кухни. Кроме того, продолжается фотоконкурс "Чистый двор – чистая Москва". Также горожане помогают сотрудникам Мосгаза с промывкой газовых фонарей, которые воссозданы по чертежам ХIХ века.

Всероссийский Экологический субботник проводится в Год экологии под эгидой Минприроды. Это одно из самых массовых экологических мероприятий в России. Региональные субботники проходят с участием территориальных органов Росприроднадзора, органов региональной и муниципальной власти, волонтеров, а также учащихся школ и ВУЗов.