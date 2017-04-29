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Регионы

В экологическом субботнике участвовали миллионы россиян

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
По всей России в субботу, 29 апреля, прошли мероприятия Всероссийского экологического субботника. В них участвовали миллионы человек, которые совместным трудом привели в порядок огромное множество территорий в городах и поселках.
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Первыми эстафету масштабного субботника подхватили на Дальнем Востоке. В Хабаровске мероприятие началось с главной набережной. В нем приняли участие члены общественных организаций, экологи, представители краевых и городских СМИ, а также все неравнодушные к чистоте и порядку в родном городе. Занялись уборкой территории также и коллективы местных предприятий.

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Решили не отставать от хабаровчан и в Якутии, где кроме простых граждан на мероприятие вышли сотрудники администрации главы и правительства республики. "Сегодня вся страна вышла на субботники, и мы, дальневосточники, сделали это одними из первых. Отрадно видеть, что в последнее время в нашей республике люди стали с большим энтузиазмом поддерживать такие мероприятия", – подчеркнул руководитель республики Егор Борисов. Все вместе дружно жители Якутии навели порядок в своих населенных пунктах.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Активное участие во всероссийском субботнике принял и Урал. Так, в Челябинской области местные жители вышли благоустроить территорию рядом с памятником ленинградцам, эвакуированным на Урал в годы Великой Отечественной войны для работы на местных оборонных заводах. Всего в акции приняли участие множество челябинцев разных возрастов.

Одновременно состоялся субботник и в столице региона – Екатеринбурге. Там убрали не только главные парки и дворы, но и также территорию областного госпиталя ветеранов войн. Кроме того, там высадили аллею из 40 кедров.

Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Вышли на субботник и огромное количество жителей Пермского края. Помимо прочего, силами студенческого актива привели в порядок территорию студгородка микрорайона Липовая гора. В свою очередь, в Башкирии стартовал Республиканской молодежной социально-экологической акции "Моя Республика", которая проводится ежегодно, начиная с 2006 года. Собравшиеся на субботник уфимцы привели в порядок улицы и парки республиканской столицы.

Убирали свои города после зимы в этот день и жители Поволжья. Так, в Самаре прошедший субботник завершил месячник благоустройства, который стартовал в городе 1 апреля. На призыв выйти на уборку дворов и общественных пространств откликнулись многие простые горожане. Убирать мусор и прошлогоднюю листву, а также сажать саженцы им помогали представители общественных организаций, а также государственные и муниципальные служащие. Одним из самых главных мероприятий в рамках субботника в Самаре стала высадка 500 кустов гортензий на набережной Волги.

Фото: vk.com/er_69

В свою очередь, в Ульяновске убрали территорию экологического парка "Черное озеро". Причем собранный оттуда ульяновцами мусор вывозился на одном из самых "экологически чистых" видов транспорта – на лошадях. Кроме того, участники мероприятия сортировали пластик для дальнейшей переработки.

Прошел субботник и в Ставрополе. Привести в порядок родной город вышли тысячи жителей, которые убрали лесопарковые зоны, дворы и газоны. Всего, как сообщают местные СМИ, на мероприятие пришли более пяти тысяч ставропольцев.

Фото: Антон Вергун/ТАСС

Сделали свой регион краше сегодня и жители Калининградской области. Во время субботника они привели в порядок больницы, благоустроили места отдыха. Работы развернулись в том числе в Центральном и Южном парках и на Каштановой аллее. В то же время в Санкт-Петербурге прошла акция "За чистый город!", на которой горожане приняли участие в уборке городских территорий от накопившегося мусора. 

Но помимо городских территорий, таких как улицы, скверы и дворы, в рамках субботников были приведены в порядок памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны. Так, в Волгограде прошла уборка на военно-мемориальных кладбищах, которая в преддверии 9 мая уже стала традицией. А в городе русской воинской славы Севастополе участники субботника очистили Парк победы, Исторический бульвар, Малахов Курган и другие памятные и достопримечательные места.

Фото: vk.com/er_69

Однако самый масштабный субботник прошел, пожалуй, в Москве. Как сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, на мероприятия в городе вышли более 1,5 миллиона человек. Среди них был и сам мэр. "Сегодня полтора миллиона человек вышли на субботник. Москвичи убирают парки, скверы, дворы, улицы. Так что, я думаю, после субботника город будет еще краше и комфортнее", – сказал Собянин.

Фото: Александр Щербак/ТАСС

В рамках субботника жители столицы посадили деревья и кустарники, убрали газоны. Во многих местах для участников мероприятия были организованы концерты и развлекательные программы, работали полевые кухни. Кроме того, продолжился фотоконкурс "Чистый двор – чистая Москва". Также горожане помогли сотрудникам Мосгаза с промывкой газовых фонарей, которые воссозданы по чертежам ХIХ века.

Фото: vk.com/ahtiarnews

Всероссийский Экологический субботник проводится в Год экологии под эгидой Минприроды. Это одно из самых массовых экологических мероприятий в России. Региональные субботники проходят с участием территориальных органов Росприроднадзора, органов региональной и муниципальной власти, волонтеров, а также учащихся школ и ВУЗов.

Автор: Иван Поляков29 апреля 2017, 18:01

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