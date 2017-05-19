На Урале спор из-за шансона привел к поножовщине

В городе Карпинске Свердловской области ссора на почве музыкальных предпочтений обернулась трагедией. Местный житель зарезал подругу брата.

Одинокая 37-летняя Елена К. (все имена изменены. – Прим. ред.), воспитывавшая двоих детей, познакомилась в соцсети с Кириллом С. Между ними завязался виртуальный роман. Вскоре мужчина пригласил подругу к себе домой, не предполагая, что рандеву закончится трагедией.

"Свидание проходило мирно. Знакомые с упоением общались и делились своими жизненными историями", – цитирует собственный источник сайт "Комсомольская правда – Екатеринбург".

Через некоторое время пришел 35-летний брат Кирилла и включил музыку – любимый им шансон. Елена сделала ему замечание, которое стало началом ссоры. В итоге "меломан" расправился с гостьей, ударив ее ножом в горло.

Ранение оказалось смертельным. "Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сбросил труп в сливную яму, расположенную во дворе дома. В полночь тело женщины было обнаружено", – отметили в главке МВД по Свердловской области.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Поймать его помог сын Елены, обратившийся в полицию. Жителю Карпинска предъявлено обвинение по статье "Убийство", решается вопрос о заключении его под стражу. Преступнику грозит до 15 лет колонии.