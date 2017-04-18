Москвич зарезал собутыльника и сбросил с 13-го этажа

На юго-востоке Москвы найден мертвым 49-летний мужчина. На теле имеются колото-резанные раны. Инцидент произошел на улице Сочинская.

Как установили правоохранители, компания из четырех человек в квартире на 13-м этаже распивала спиртные напитки. Во время застолья возникла ссора. В ходе конфликта 25-летний мужчина нанес своему знакомому не менее девяти ударов в область шеи и туловища. После чего тело пострадавшего было сброшено с 13 этажа.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса он признал вину. Возбуждено уголовное дело.