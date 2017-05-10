В Москве девушка зарезала собутыльника

В полицию поступило сообщение, что по адресу улица 14-я просека в поселке Крекшино в Новой Москве находится мужчина с ножевым ранением. На месте правоохранители обнаружили пострадавшего 1971 года рождения с колото-резаными ранами спины, передает агентство городских новостей "Москва". От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи. По подозрению в совершении преступления была задержана девушка 1992 года рождения. По версии следствия, она напала на товарища во время ссоры, возникшей при совместном распитии спиртных напитков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".