В Подмосковье женщина зарезала пьяного мужа

Сотрудники полиции обнаружили в квартире жилого дома в поселке Мельчевка тело 56-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Правоохранители установили, что убила его собственная жена, передает телеканал "360". Сообщается, что конфликт у супругов возник вовремя совместного распития алкогольных напитков. Женщина была задержана в тот же день. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".