Китайцы массово вырубают леса Сибири

Незаконная вырубка леса приносит России ежегодно многомиллиардные убытки. Специалисты подсчитали, что в 2016 году стране нанесен урон в рекордные 11 миллиардов, а всего за три последних года убытки составили 30,8 миллиарда рублей.

Антирекорд держит Иркутская область: в минувшем году здесь было нелегально вырублено и вывезено более миллиона кубометров леса. Из Сибири он отправляется преимущественно в Китай, который одновременно является и крупнейшим легальным закупщиком российской древесины. Так, в прошлом году в Поднебесную законно отправились 64% необработанного сибирского леса, или 12,76 миллиона кубометров древесины. Также за минувший год китайцы закупили у россиян 53% пиломатериалов, что составило 14,15 миллиона кубометров леса.

Однако наши китайские соседи не гнушаются и самостоятельной нелегальной вырубкой, особенно в приграничных районах. Жажда наживы толкает на противозаконные действия как китайских, так и российских "черных" вальщиков.

"Проблема незаконной заготовки остается одной из ключевых", – подчеркнул Министр природных ресурсов (МПР) Сергей Донской в интервью "Газета.ru". В МПР видят первоисточники проблемы в невысоких доходах местных жителей и одновременно высокой рентабельности нелегальной вырубки зеленых насаждений. Сетуют также на недостаток государственного финансирования. В министерстве даже обсуждают необходимость дистанционного наблюдения за сибирскими лесами со спутников. И в первую очередь мониторить Иркутскую область, раз уж именно отсюда уходит "налево" наибольшее количество древесины.

Недавно утвержденный межведомственный план по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины до 2020 года содержит целый комплекс мер, предназначенных пресечь деятельность нелегальных вальщиков и незаконную торговлю российским лесом. План предполагает в том числе контроль за деятельностью деревоперерабатывающих предприятий, пунктов приема и отгрузки древесины, маркировку леса и другие шаги для обеспечения законности лесозаготовок и торговли древесиной.

А пока площади леса сокращаются катастрофическими темпами. Справедливости ради следует отметить, что виной тому не только нелегальные вырубки, но и лесные пожары, другие природные катаклизмы. Счет в результате идет на миллионы потерянных гектаров.