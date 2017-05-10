Пенсионерка второй раз убила сожителя на 9 мая

В День Победы омская 64-летняя пенсионерка смертельно ранила ножом своего 72-летнего сожителя. Примечательно, что она уже была судима за аналогичное преступление, совершенное 9 мая 2010 года.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пожилого мужчины в его квартире, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР). В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

По данным следствия, конфликт разгорлся во время совместного распития спиртного, когда женщина резала салат. "Когда сожитель, подойдя, стал высказывать ей претензии бытового характера, в этот момент подозреваемая нанесла ему удар ножом в руку, повредив артерию", – передает пресс-служба ведомства. Следователи также рассказали, что мужчина скончался на месте из-за большой кровопотери.

В пресс-службе ведомства отметили, что ранее подозреваемая уже была судима за аналогичное преступление. Следователи сообщили, что 9 мая 2010 года женщина также смертельно ранила ножом своего сожителя.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего. "В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, проводятся допросы", – подчеркнули в региональном управлении СКР.

лол

в моем городе недавно пенсионерка позвонила в полицию и сказала, что убила человека

они приехали, трупа нет

ей просто было одиноко — Ресницы Зейна|ОГЭ (@equus_troian) 9 февраля 2017 г.

Напомним, в 2015 году две алтайские пенсионерки заказали убийство соседки-колдуньи. Женщины пообещали местному жителю десять тысяч рублей за удар ведьме ножом в сердце. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье "Организация приготовления к убийству по найму".