В московском метро умерла пенсионерка

В центре Москвы на станции метро "Лубянка" умерла пенсионерка. По предварительным данным, у пожилой женщины случился сердечный приступ.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, передает агентство городских новостей "Москва". Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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