В московском метро умерла пенсионерка

В центре Москвы на станции метро "Лубянка" умерла пенсионерка. По предварительным данным, у пожилой женщины случился сердечный приступ.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, передает агентство городских новостей "Москва". Обстоятельства случившегося устанавливаются.