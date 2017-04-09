В Таганроге в жилом доме произошел взрыв

В Таганроге ранним утром 9 апреля в жилом доме случился взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще двое получили ранения, передает ТАСС.
Специалисты предполагают, что в доме произошел взрыв бытового газа. Жильцов эвакуировали из здания и разместили в детском саду, сообщили в региональном управлении МЧС. На месте происшествия работают спасатели.
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