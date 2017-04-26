Под Смоленском "фокусник" случайно сжег свою жену

Житель города Вязьма Смоленской области случайно сжег свою супругу, показывая ей трюк с огнем. Это произошло во время распития спиртных напитков.

В отношении 33-летнего мужчины, решившего во время застолья показать супруге трюк с выдуванием огня изо рта, следователи 26 апреля возбудили уголовное дело. Сам инцидент произошел ночью 15 апреля текущего года.

"Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость и поднес к губам зажигалку, после чего подул на огонь", – сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России. В результате огонь попал на сидящую рядом супругу, передает ведомство.

В результате женщина получила ожоги почти 90% площади тела и через три дня скончалась в районной больнице. Теперь ее супругу вменяется уголовная статья "Причинение смерти по неосторожности". Горе-фокусник может оказаться за решеткой на два года. В данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Как писали Dni.ru, ранее трагедия на почве семейного конфликта произошла в поселке Заиграево в Бурятии. Местная жительница, мать двоих детей, испугавшись угроз мужа, зарубила его ночью топором. По данным следствия, 23-летняя женщина состояла в браке шесть лет. Вместе с 25-летним супругом они воспитывали двоих детей.

Напомним, вернувшись вечером пьяным, муж потребовал ужин, а затем стал ругать жену, увидев, что суп без мяса. Не слушая оправданий супруги по поводу отсутствия денег, мужчина избил ее и пригрозил убить во сне. Женщина так испугалась угроз, что сама расправилась с супругом.