Иркутский "Ромео" убил отца 14-летней подруги

В Иркутской области произошло преступление на почве запретной любви. Там юноша убил отца своей 14-летней подруги за то, что тот не разрешал паре встречаться.

Тело без вести пропавшего и объявленного в розыск 35-летнего жителя поселка Кропоткин в Бодайбинском районе Иркутской области было обнаружено 19 апреля. На его голове были найдены следы от пулевых ранений.

Подозреваемым в убийстве является 19-летний житель Кропоткина, которого правоохранителям уже удалось задержать, сообщается на сайте СУ СК РФ по Иркутской области.

В ходе расследования выяснилось, что погибший ранее запрещал парню общаться со своей 14-летней дочерью. На этой почве у юноши завязался с мужчиной конфликт.

В ходе ссоры молодой человек несколько раз выстрелил в голову отца своей девушки из пневматического ружья. После этого преступник вывез тело убитого на его внедорожнике к реке и сбросил с моста.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения до суда в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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