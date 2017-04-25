В Сети появился онлайн-путеводитель по Подмосковью

В Интернете начал работу онлайн-гид по Московской области. Портал призван открыть для туристов основные достопримечательности региона, а также помочь местным жителям разнообразить досуг, передает телеканал "360".

С помощью сайта можно найти популярные направления для туризма в Подмосковье и получить анонс ближайших событий в регионе. Кроме того, портал позволяет выбрать места отдыха по интересам: в этом помогут семь основных разделов онлайн-путеводителя. Проект был создан при поддержке областного правительства.