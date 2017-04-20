Отец школьницы жестоко избил обидевшего ее одноклассника

В одной из школ Минеральных Вод разразился скандал. Отец одной из учениц избил обидевшего ее одноклассника.

Свидетелями отвратительной сцены стали одноклассники потерпевшего и учитель. По их словам, мужчина оттаскал подростка за волосы, а затем избил. Мальчик является сиротой, поэтому заступиться за него некому, передает Life.ru. Сверстники избегают общения с ним.

После нападения школьник пожаловался на боли в груди. В отношении горе-воспитателя возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, что в марте 2017 года в одной из столичных школ на глазах у других детей была жестоко избита ученица третьего класса. Девочку госпитализировали с гематомой нижней челюсти. Оказав помощь, врачи отпустили ее домой.

О случившемся рассказала мать пострадавшей. По ее словам, избиению предшествовал конфликт с одним из учеников.

В декабре 2016 года в Валдайскую районную больницу Новгородской области из села Рощино доставили 13-летнюю школьницу. У пациентки был диагностирован ушиб головного мозга и разрыв органа брюшной полости. Выяснилось, что ее избили сверстники – две девочки и мальчик.

"Свидетелями происшествия стали другие дети. Одноклассница потерпевшей помогла ей дойти до дома и вызвать скорую помощь", – сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.