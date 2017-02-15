Мать заступилась за сломавших руки ее сыну школьников
"Днем 10 февраля текущего года на территории школы, расположенной на проспекте Вернадского, на перемене в школьной раздевалке 13-летний подросток схватил за руки 12-летнего мальчика и ударил его о вешалку", – цитирует агентство "Москва" представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову. Она подтвердила, что медики диагностировали переломы обеих рук мальчика.
Григорий объяснил, что он вместе с друзьями всего лишь играл с четвероклассником. Эту информацию подтвердил и сам Александр. Мать потерпевшего, в свою очередь, отметила, что не винит Григория в избиении сына, сообщает Life.ru.
"Дети просто играли, никто целенаправленно его не бил. Охрана была рядом, они все контролировали. Это просто несчастный случай", – заявила она. Отметим, по словам Юлии Ивановой, родители Александра обратились в медицинское учреждение через несколько дней после инцидента.
Ранее сообщалось, что несколько старшеклассников жестоко избили четвероклассника в школьной раздевалке. В полицию обратилась 40-летняя мать потерпевшего. Мальчика госпитализировали с переломами обеих лучевых костей и обоих предплечий.
На данный момент мальчик находится дома, его здоровью ничего не угрожает. По факту избиения проводится доследственная поверка, сообщает "РЕН ТВ".
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