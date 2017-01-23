Ученики московский школы пробили однокласснику череп

Ученика одной из столичных школ избили одноклассники. С серьезными травмами 17-летний юноша был экстренно доставлен в институт им. Склифосовского.

Инцидент с 17-летним молодым человеком произошел 23 января в школе на северо-востоке Москвы. Школьника избили до полусмерти.

Парня доставили в институт им. Склифосовского с переломом свода основания черепа и различными травмами головы. "Ученика 11 класса сперва обругали нецензурными фразами, а на его требование извиниться сверстники пустились его избивать", – сообщает Life.ru со ссылкой на собственный источник.

У пострадавшего зафиксированы перелом костей свода и основания черепа и сотрясение головного мозга. Прибывшие на место сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося.

Напомним, 2 декабря прошлого года в Валдайскую районную больницу Новгородской области из села Рощино была доставлена избитая 13-летняя школьница. У пострадавшей был диагностирован ушиб головного мозга и разрыв органа брюшной полости. Выяснилось, что ее избили одноклассники – две девочки и мальчик. "Свидетелями происшествия стали другие дети. Одноклассница потерпевшей помогла ей дойти до дома и вызвать скорую помощь", – рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.