Названы регионы с рекордно низкими зарплатами учителей

Реальный заработок учителей во многих регионах оказался ниже, чем "на бумаге". Лидером антирейтинга по зарплатам педагогов является Ингушетия.

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) Любовь Духанина заявила, что чиновники искусственно доводят заработные платы учителей до среднего показателя. В реальности получить указанную в документах сумму практически невозможно.

"Многие учителя говорили о том, что в части оплаты труда педагогов они (показатели. – Прим. ред.) сильно завышены. Те, чья зарплата дотягивала до официальной, отмечали, что это достигается за счет колоссальной нагрузки. В общей сложности мы пообщались с почти 5000 учителей", – цитирует общественника НСН.

В частности, реальные заработные платы учителей в Ингушетии составляют примерно 13,5 тысячи рублей. На втором месте антирейтинга стоит Дагестан, в котором оплата труда педагогов находится на уровне 14,5 тысячи рублей. В Марий Эл они получают 14,6 тысячи.

При этом на бумаге эти показатели увеличиваются на несколько тысяч рублей. Например, в Самарской области при реальной зарплате в 21,9 тысячи педагоги, согласно официальной статистике, получают 27,5 тысячи рублей. Аналогичная ситуация и в Алтайской крае, где "на бумаге" этот показатель вырос с 14,4 до 17,8 тысячи, передает RNS.

Спросите у учителей сколько у них зарплата и вы увидите слёзы. — Smetor (@SmetorOne) 3 февраля 2017 г.

"Педагоги указывали не только уровень их средней зарплаты, но и величину оклада, и все надбавки при их наличии до вычета НДФЛ. Если оклад в течение учебного года изменяется в единичных случаях, то объем стимулирующих выплат может от месяца к месяцу отличаться в 2-2,5 раза", – пояснила Любовь Духанина.

Отметим, что рекордно высокие зарплаты у педагогов в Чукотском автономном округе – они в среднем получают 57,6 тысячи рублей. Столичные учителя зарабатывают примерно 56 тысяч рублей.