Мужчина расплатился за интим с подростком газетой

Несовершеннолетняя жительница Нижнего Новгорода пожаловалась в соцсетях на недобросовестное поведение 36-летнего ухажера. Он пообещал девушке за секс 15 тысяч рублей, а расплатился листочками бумаги.

Как рассказала 17-летняя студентка, они познакомились в соцсети. Мужчина месяц уговаривал девушку на интим за щедрое вознаграждение. Любитель секса с несовершеннолетними заверял, что материально обеспечен. В итоге студентка приняла предложение, сославшись на нехватку денег, передает Life.ru.

За первую встречу ухажер пообещал 15 тысяч рублей. По итогам свидания он вручил девушке конверт и выпроводил из дома. Обман вскрылся на улице – вместо денег в конверте лежали кусочки газеты. Возмущенная студентка написала любовнику в соцсети, а тот заявил, что перепутал конверты: "кукла" якобы была заготовлена для проверки домработницы на честность.

Через несколько дней обидчик предложил увидеться снова, но студентка побоялась, что ее обведут вокруг пальца. Она попросила перечислить деньги на карту и получила отказ. Девушка пожаловалась другу, который написал об инциденте в соцсетях.