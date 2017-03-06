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Мужчина расплатился за интим с подростком газетой

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry
Несовершеннолетняя жительница Нижнего Новгорода пожаловалась в соцсетях на недобросовестное поведение 36-летнего ухажера. Он пообещал девушке за секс 15 тысяч рублей, а расплатился листочками бумаги.
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Как рассказала 17-летняя студентка, они познакомились в соцсети. Мужчина месяц уговаривал девушку на интим за щедрое вознаграждение. Любитель секса с несовершеннолетними заверял, что материально обеспечен. В итоге студентка приняла предложение, сославшись на нехватку денег, передает Life.ru.

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За первую встречу ухажер пообещал 15 тысяч рублей. По итогам свидания он вручил девушке конверт и выпроводил из дома. Обман вскрылся на улице – вместо денег в конверте лежали кусочки газеты. Возмущенная студентка написала любовнику в соцсети, а тот заявил, что перепутал конверты: "кукла" якобы была заготовлена для проверки домработницы на честность.  

Через несколько дней обидчик предложил увидеться снова, но студентка побоялась, что ее обведут вокруг пальца. Она попросила перечислить деньги на карту и получила отказ. Девушка пожаловалась другу, который написал об инциденте в соцсетях. 

Автор: Светлана Сидорчук6 марта 2017, 13:52

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