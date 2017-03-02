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Жестокое убийство ребенка в Пензе попало на видео

Фото: Леонид Павлюченко/Дни.Ру
Шокирующая жестокостью кровавая расправа над школьником в Пензенской области потрясла россиян. Следователи продолжают раскрывать детали безжалостного преступления.
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Нападение на десятилетнего мальчика в городе Сурске под Пензой зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на одном из домов. Видео опубликовал портал Life.ru. На записи отчетливо видно, что ребенок пытается убежать от преследующего его мужчины. Однако тот догоняет школьника, валит на землю и наносит удары ножом. 

Сообщалось, что тело мальчика было обнаружено вечером 27 февраля возле магазина на Полевой улице. Следствием установлено, что около восьми часов вечера С.Г. 2006 года рождения возвращался домой после занятий с репетитором. Когда он проходил мимо магазина, ему перегородил дорогу неизвестный мужчина. Мальчик попытался убежать, но тот догнал его и хладнокровно нанес 20 ударов ножом. 

Как писали Dni.Ru, в основном преступник бил по телу ребенка, но также пострадали голова, руки и ноги. Было установлено, что от полученных травм школьник умер на месте.

Свидетелем кровавой расправы над мальчиком стал местный житель. Мужчина рассказал, что ребенок умер на его руках.

"Я услышал крик. Увидел, что кто-то лежит и ему наносят удары. Я бегом побежал туда. Этот, который бил, увидел меня и рванул в другую сторону. Я говорю: "Мальчишка! Вставай! Ты простудишься!" Он лежит. Подошел ближе, а у него висок в крови. Он хрипит. Я всех стал вызывать, кого только можно было. Мимо ехала машина, мы хотели сами довезти его до больницы. А он еще раз вздохнул и умер", – рассказал он.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Позже оперативники задержали подозреваемого – жителя соседнего села. 34-летний мужчина признался в преступлении. Дома у него нашли три ножа и другие улики.

Подозреваемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Виновному может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения,

2 марта 2017, 12:31

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