В Подмосковье задержан избивший женщину-врача

В Солнечногорске задержан мужчина, подозреваемый в нападении на медика. Предполагаемому преступнику грозит до двух лет лишения свободы, передает ТАСС.

Как рассказали в полиции, мужчина сам вызвал бригаду скорой. Медики оказали ему помощь на месте, после чего мужчина ударил одну из врачей в лицо.