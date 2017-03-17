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В Подмосковье задержан избивший женщину-врача

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В Солнечногорске задержан мужчина, подозреваемый в нападении на медика. Предполагаемому преступнику грозит до двух лет лишения свободы, передает ТАСС.

Как рассказали в полиции, мужчина сам вызвал бригаду скорой. Медики оказали ему помощь на месте, после чего мужчина ударил одну из врачей в лицо.

17 марта 2017, 19:26

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