Попугай снимает стресс под "Лабутены" (видео)

В калининградском зоопарке сине-желтый попугай ара по кличке Моника лечит нервы музыкой. Птицу пытаются избавить от вредной привычки – самовыщипывания.

"Моника предпочитает энергичные ритмы. Ее самая любимая композиция – "Лабутены" Сергея Шнурова", – сообщили в пресс-службе зверинца.

В зоопарке пояснили, что ара страдает самовыщипыванием. "Причина этого, скорее всего, в том, что попугая выкормили люди, поэтому с сородичами он общаться не умеет и очень страдает без общения с человеком", – цитирует FlashNord представителя зверинца.



