Попугай снимает стресс под "Лабутены" (видео)
"Моника предпочитает энергичные ритмы. Ее самая любимая композиция – "Лабутены" Сергея Шнурова", – сообщили в пресс-службе зверинца.
В зоопарке пояснили, что ара страдает самовыщипыванием. "Причина этого, скорее всего, в том, что попугая выкормили люди, поэтому с сородичами он общаться не умеет и очень страдает без общения с человеком", – цитирует FlashNord представителя зверинца.
Популярный актер заявил, что режиссер – абсолютно бессовестный человек
Пикантный снимок актрисы произвел настоящий фурор
Мальчик был экстренно доставлен в больницу
Служба безопасности страны уже подготовила соответствующий документ