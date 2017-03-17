Трамвай подтолкнул застрявший на путях автобус
Прибывшие на место инцидента сотрудники транспортной службы приложили к задней части автобуса доску, чтобы не повредить корпуса обеих машин. Трамвай вплотную приблизился к пустому ПАЗу и, набрав ход, покатил его по путям. Пассажиры остались в вагоне и наблюдали за происходящим из окон.
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