Военные коммунальщики очищают города от мусора

Проблема стихийных свалок бытовых отходов актуальна для многих населенных пунктов нашей страны, в том числе и для военных городков. Решением задач в этой сфере уже полтора года активно занимается управляющая компания ООО "ГУЖФ".

К сожалению, очень часто завалы образуются с подачи местных жителей, а порой и с легкой руки расположенных поблизости магазинов и прочих торговых точек. Желая сэкономить, их собственники игнорируют вопросы вывоза отходов, попросту выбрасывая их неподалеку от жилых домов.

С наступлением весны эта проблема обостряется, поскольку тающий снег зачастую обнажает новые залежи брошенных в неположенном месте отходов. Именно поэтому неравнодушные горожане с наступлением теплого времени года стараются проводить субботники, убирая придомовые территории от накопившегося за зиму мусора.

Один из них прошел в городе Ахтубинск Астраханской области. В середине марта там был организован санитарный день, активно поддержанный управляющей компанией ООО "ГУЖФ", которая обслуживает жилой фонд Министерства обороны России. Организация совместно с горожанами смогла в короткие сроки ликвидировать стихийные скопления отходов на пустырях рядом с жилыми домами. Была проведена уборка дворов, подъездных путей и теплотрасс от скопившегося за зиму мусора. Кроме того, город был очищен от прошлогодней листвы, веток и оставшейся наледи.

При этом стоит отметить, что "ГУЖФ" уже около полутора лет ведет активную и успешную работу по наведению порядка в коммунальной сфере военных городков, исправляя ошибки прежних управляющих компаний. Так, в конце 2015 года "ГУЖФ" приняла крайне изношенный и проблемный жилой фонд у разорившейся "Славянки". Чтобы наладить систему коммунального обслуживания домов, УК проделала колоссальную работу по выявлению и установлению реальных, экономически обоснованных коммунальных тарифов для горожан. Благодаря этому были созданы условия для восстановления объектов.

Показателем успешной деятельности "ГУЖФ" стал тот факт, что к февралю этого года организация по операционной деятельности смогла выйти на положительный результат, достигнув безубыточности за многие месяцы своей работы. Более того, одно из подразделений УК в северо-Западном федеральном округе попало в рейтинг Топ-100 муниципальных предприятий России.

