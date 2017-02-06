Сыктывкарский архиепископ посвятил стих угнанной иномарке

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим посвятил стихотворение своему угнанному и впоследствии возвращенному полицейскими автомобилю. Священник назвал свое сочинение "Божия служка – Ауди старушка".

Поводом к написанию стихотворения послужил угон автомобиля священнослужителя. Питирим Волочков разместил свое произведение на своей странице в "ВКонтакте".

Архиепископ подробно описывает обстоятельства похищения старенького (13 лет) автомобиля. Питирим находился на службе, когда орудовали воры.

Сам владыка со свитой в соборе

Исповедникам службу служил.

В это время и справились воры,

Выгнав "Ауди", двери закрыв.

Возраст старой машины – тринадцать,

Да еще не исправна была.

А ворам в среднем по восемнадцать,

У ворот их видала толпа.

К счастью, стражи порядка по горячим следам отыскали автомобиль в одном из дворов. Найти иномарку помог очевидец.



Показал полицейскому нищий,

Повернула машина куда.

И сотрудники бедную ищут,

Слава Богу, нашли во дворах.

Кроме того, архиепископ сообщил, что в багажнике его машины находились пачки книг с его стихами. Сочинения предназначались передачи в одну из тюрем.

Как царевна – лягушка стояла,

Наша "Ауди" вдруг поднялась,

Улетела по воздуху, мчалась,

Из багажника песня лилась

Со стихов. Там владычные книги,

Приготовленные для тюрьмы,

Чтоб, прочтя, все спасенья достигли,

Поняв грех, сотворили же мы.

Отметим, что священник часто радует своих подписчиков стихотворениями собственного сочинения. Среди них: "Ко всем стяжать любовь", "Родителям изобретателя радио", "Календарь жизни во Христе" и другие произведения. В друзьях архиепископа Питирима насчитывается 9999 человек.