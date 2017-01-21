В деревне под Петербургом угнали Rolls-Royce

В полицию Всеволжского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что с охраняемой парковки отеля "Петроспорт" в деревне Янино был угнан автомобиль Rolls-Royce Wraith 2015 года выпуска стоимостью в 25 миллионов рублей, передает 47news.ru. Оказалось, что машина принадлежит 43-летнему коммерсанту, который руководит компанией по поставке материалов и оборудования для ремонта автомобилей. Кража произошла в тот момент, когда мужчина был на фитнесе. Кто-то взломал его ящик и выкрал оттуда ключи. Впрочем, угнанный автомобиль весьма приметен, поэтому узнать его на дороге не составит большого труда. Кузов автомобиля черный, крыша – красного цвета. Номера содержат цифры 001.