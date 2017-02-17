Уральская школьница хрустнула огурцом громче сирены

Школьники из Верхней Пышмы провели конкурс на самый громкий хруст огурца. Победительницей состязаний оказалась пятиклассница Нина, которая извлекла из овоща звук в 79 децибел.

Своеобразный конкурс подростки провели в АО "Тепличное" в Свердловской области. Они приурочили соревнование к первому урожаю, сообщает Ura.Ru.

В пресс-релизе "УГМК-Агро" сообщается, что извлекаемые звуки школьники замеряли шумомером. Отметим, что результат пятиклассницы Нины на четыре децибела выше минимального уровня громкости пожарной сигнализации.

Тем не менее школьнице не удалось побить рекорд опытного овощевода Оксаны Уткиной. "Работница тепличного хозяйства провела мастер-класс для школьников, хрустнув на 81 децибел", – сообщили в организации.

По словам главного агронома АО "Тепличное" Оксаны Тягуновой, звонкий хруст – свидетельство свежести огурца. Она отметила, что овощи хрустят сильнее, если их опыляют шмели и пчелы. "При естественном опылении в них образуется большое количество семян, что влияет на плотность, а значит, и на хруст", – заявила она.