Витамины группы В помогают от шизофрении

Препараты витаминов группы В и раньше широко применялись для лечения заболеваний нервной системы. Однако теперь выяснилось, что они также помогут пациентам с шизофренией победить этот тяжкий недуг.

Британские ученые выяснили, что витамины группы B помогают справиться с тяжелым расстройством умственной деятельности – шизофренией. К такому выводу пришли специалисты Совета медицинских исследований Манчестерского университета, проанализировав ряд исследований, посвященных лечению этого заболевания. Результаты работы были опубликованы в журнале Psychological Medicine, сообщает портал EurekAlert!.



В 18 исследованиях участвовали в общей сложности 832 пациента, принимавших препараты от шизофрении. Выяснилось, что помимо антипсихотиков и антидепрессантов уменьшить симптомы шизофрении помогают витамины группы В. Их следует принимать в высоких дозировках в дополнение к другим препаратам.

Ранее та же группа ученых выяснила, что коррекция питания помогает справиться с депрессией и другими расстройствами. Они собираются продолжить исследование того, как питательные вещества влияют на психическое здоровье человека.

Публикация от Витамины из США���� и Японии���� (@vitamaniya) Фев 2 2017 в 2:47 PST

Напомним, витамины группы В принимают участие во всех обменных процессах, протекающих в организме. Самыми доступными источниками этой группы являются цельное молоко, кисломолочные продукты, в том числе творог и сыры, нежирная свинина, яйца, отруби, пророщенные зерна, картофель, зеленые овощи и орехи.