Витамины группы В помогают от шизофрении
Британские ученые выяснили, что витамины группы B помогают справиться с тяжелым расстройством умственной деятельности – шизофренией. К такому выводу пришли специалисты Совета медицинских исследований Манчестерского университета, проанализировав ряд исследований, посвященных лечению этого заболевания. Результаты работы были опубликованы в журнале Psychological Medicine, сообщает портал EurekAlert!.
В 18 исследованиях участвовали в общей сложности 832 пациента, принимавших препараты от шизофрении. Выяснилось, что помимо антипсихотиков и антидепрессантов уменьшить симптомы шизофрении помогают витамины группы В. Их следует принимать в высоких дозировках в дополнение к другим препаратам.
Ранее та же группа ученых выяснила, что коррекция питания помогает справиться с депрессией и другими расстройствами. Они собираются продолжить исследование того, как питательные вещества влияют на психическое здоровье человека.
Напомним, витамины группы В принимают участие во всех обменных процессах, протекающих в организме. Самыми доступными источниками этой группы являются цельное молоко, кисломолочные продукты, в том числе творог и сыры, нежирная свинина, яйца, отруби, пророщенные зерна, картофель, зеленые овощи и орехи.
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