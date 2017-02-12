В Сергиевом Посаде затопило больницу (видео)

В подмосковном Сергиевом Посаде затопило 1-ую городскую больницу. Последствия происшествия попали на видео.

По предварительным данным, вода била ключом из стен медицинского учреждения. Известно, что авария произошла из-за прорыва трубы в нескольких метрах от здания больницы. Специалисты приступили к ликвидации последствий потопа, передает телеканал "360".