В Сергиевом Посаде затопило больницу (видео)
По предварительным данным, вода била ключом из стен медицинского учреждения. Известно, что авария произошла из-за прорыва трубы в нескольких метрах от здания больницы. Специалисты приступили к ликвидации последствий потопа, передает телеканал "360".
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