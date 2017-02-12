В ресторане Санкт-Петербурга произошел пожар

Днем 12 февраля на Московском проспекте Санкт-Петербурга загорелся ресторан. По предварительным данным, площадь возгорания составила порядка 50 метров.
Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание Life.ru. Из-за пожара была полностью перекрыта одна из полос Московского проспекта.
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